Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kaybolan kız çocuğu uyurken bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da kaybolan kız çocuğu uyurken bulundu

1 saat önce

Ağrı'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk evlerinin kömürlüğünde uyurken bulundu.

Ağrı'da kaybolan kız çocuğu uyurken bulundu, System.String[]

Ağrı'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk evlerinin kömürlüğünde uyurken bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oynadıktan sonra haber alınamayan Neriman Sahra Adıgüzel'i arama çalışmaları güvenlik güçleri, yakınları ve mahalle sakinlerince gece boyunca sürdürüldü.

Adıgüzel, çalışmalar sırasında ailesince evlerinin kömürlüğünde uyurken bulundu.

Çocuğun, ailesine ablasından korktuğu için girdiği kömürlükte uyuyakaldığını söylediği belirtildi.

Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, kızlarını bulmak için seferber olan polis ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de gittikleri vadide kaybolan 6 kişiye ulaşıldığı açıklandı
Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi Son Dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kaybolan kız çocuğu uyurken bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]