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Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı - Son Dakika

Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

25.01.2022 14:29
Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin ile 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin ile 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir tırda arama yaptı.

Ekipler, sert keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin maddesi ile bez valizin sırt kısmında 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Afyon sakızı, Eroin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı - Son Dakika
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