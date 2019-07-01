Ağrı'da kedi kurtarma operasyonu
1 saat önce
Ağrı'da çatıya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAğrı merkezde iki katlı bir binanın çatısında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
'da çatıya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Ağrı merkezde iki katlı bir binanın çatısında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - AĞRI
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