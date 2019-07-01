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Ağrı'da kedi kurtarma operasyonu

1 saat önce

Ağrı'da çatıya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAğrı merkezde iki katlı bir binanın çatısında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Ağrı'da çatıya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı merkezde iki katlı bir binanın çatısında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
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