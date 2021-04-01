Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu - Son Dakika

Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu

AĞRI - Ağrı'da aynı mahallede yaşayan kedi ve köpeğin dostluğu gülümsetti.

Ağrı'da Bulut Mahalle'sinde yaşayan sokak kedisi ve sokak köpeğin samimi dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalle sakinlerinin sahiplendiği ve mahallenin maskotu haline gelen sokak köpeğinin yanında bulunan kediyle oynaması gülümsetti. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kedinin köpeğe masaj yaptığı anlar ise kedi ve köpeğin aralarındaki bağı gözler önüne serdi.