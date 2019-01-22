Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kendisinden 10 Gündür Haber Alınamayan Kişi Aranıyor

Ağrı'da Kendisinden 10 Gündür Haber Alınamayan Kişi Aranıyor

4 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaybolan kişiden 10 gündür haber alınamıyor.

Ağrı'da Kendisinden 10 Gündür Haber Alınamayan Kişi Aranıyor, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaybolan kişiden 10 gündür haber alınamıyor.

Doğubayazıt ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde, 10 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 3 çocuk babası Şefik Kılıç (37), bir daha geri dönmedi.

Ailesi, 3 gün dönmesini beklemelerine rağmen kayıplara karışan Kılıç'ın bulunması için durumu Suluçem Jandarma Karakolu'na bildirdi.

Bunun üzerine, Kılıç ailesi ve köylülerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, Şefik Kılıç'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Kılıç'ın ağabeyi Adem Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin 13 Ocak Pazar sabahı saat 08.30'da kahvaltısını yaptıktan sonra evden ayrıldığını söyledi.


Kardeşinin aynı gün saat 10.00'da köydeki bakkalda görüldüğünü anlatan Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Kardeşim en son köydeki bir bakkalda çay içerken görülmüş. Kardeşimin eşi, kaybolduğunu ağabeylerine haber vermiş. Onlar da bize 3 gün sonra haber verdiler. Haber alır almaz durumu karakola bildirdik. Köye gelen ekiplerin arama çalışması sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:11 Kaynak: AA

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