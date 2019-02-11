Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kış

Ağrı'da Kış

2 gün önce

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kış mevsimi ve dondurucu soğuklar, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkisini artırarak devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kış mevsimi ve dondurucu soğuklar, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkisini artırarak devam ediyor.

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde de esnaf ve vatandaşlar, çatılarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Alican Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bu yıl çok sert geçtiğini ifade ederek, "Bizim memleket kış memleketi. Burada kışlar çetin geçer. Bu sene de çok kar var, fakat biz alışkınız. Esnaf arkadaşlar iş yerlerinin üzerindeki karları temizliyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Hüseyin Kocabay da son günlerde havanın güzel geçtiğini belirterek, "Hava biraz yumuşadı. Biz de bunu fırsat bilip iş yerlerimizin üzerindeki karları temizledik. Biraz tehlikeli olsa da mecburuz. Yaklaşık iki saatlik bir uğraş sonucunda, tüm zorluklara rağmen kar temizliğini bitirdik." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:46 Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Eleşkirt, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Başkanı Temelli'den Dikkat Çeken Çıkış: 2021'de Erken Seçim Kaçınılmaz Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek

Sedat Peker, Kendisini Eleştiren Karamollaoğlu'na Yaşı Üzerinden Yanıt Verdi AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]