Ağrı'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kış mevsimi ve dondurucu soğuklar, Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde etkisini artırarak devam ediyor.
Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde de esnaf ve vatandaşlar, çatılarda biriken kar kütlelerini temizledi.
Alican Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bu yıl çok sert geçtiğini ifade ederek, "Bizim memleket kış memleketi. Burada kışlar çetin geçer. Bu sene de çok kar var, fakat biz alışkınız. Esnaf arkadaşlar iş yerlerinin üzerindeki karları temizliyor." diye konuştu.
İlçede esnaflık yapan Hüseyin Kocabay da son günlerde havanın güzel geçtiğini belirterek, "Hava biraz yumuşadı. Biz de bunu fırsat bilip iş yerlerimizin üzerindeki karları temizledik. Biraz tehlikeli olsa da mecburuz. Yaklaşık iki saatlik bir uğraş sonucunda, tüm zorluklara rağmen kar temizliğini bitirdik." şeklinde konuştu.