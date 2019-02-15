Ağrı'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı
'da 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ağrı'da soğuk hava gece saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah
saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Ağrı belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası kentteki ana caddeler, sokak ve kaldırımlarda temizleme çalışması başlattı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerin hazırlıklı olduğu ifade edildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da, şefliğin sorumluluk alanındaki yolların açık olduğu, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
-Kar yağışı vatandaş ve sürücülere zor anlar yaşattı
Erken saatlerde iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı fırçalarla temizledi.
Yaşamı da olumsuz etkileyen yağış, çevre yolu ve kent merkezindeki caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlarda yağıştan olumsuz etkilendi.
Geçen yıla göre bu sene Ağrı'da havaların daha soğuk olduğu anlatan Kerem Adıgüzel, yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğunu dile getirdi.
Adıgüzel, "Olumsuz hava koşulları özellikle sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Geçen seneye oranlar kara daha fazla yağdı. Ama insanlar hayatından memnun. Sonuç itibariyle bu duruma alışkınız. Zorlanıyoruz ama kar üşüyen insanlar için romantik yağmıyor maalesef."