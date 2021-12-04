Kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Soğuk havada denetimlerini sürdüren ekiplerin çalışması, drone ile görüntülendi.

Kış lastiği denetimlerinde 33 araç sürücüsüne toplam 17 bin 758 lira ceza uygulandı.

Ekipler, Ağrı- Erzurum , Ağrı- Van ve Ağrı- İran kara yolları üzerinde yaptığı uygulamada, 102 aracı denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık 'tan bu yana denetim yaptı.

Ağrı 'da trafik polisi ekiplerince yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

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