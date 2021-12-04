Kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Ağrı'da trafik polisi ekiplerince yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık'tan bu yana denetim yaptı.
Ekipler, Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı- İran kara yolları üzerinde yaptığı uygulamada, 102 aracı denetledi.
Kış lastiği denetimlerinde 33 araç sürücüsüne toplam 17 bin 758 lira ceza uygulandı.
Soğuk havada denetimlerini sürdüren ekiplerin çalışması, drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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