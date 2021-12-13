Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor - Son Dakika

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

AĞRI Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da, Kış Manzaraları göz kamaştırıyor. Kentin beyaza bürünmesiyle camiler ve karla bütünleşen ağaçlar ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.