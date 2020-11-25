Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı - Son Dakika

Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı

25.11.2020 13:27
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı, System.String[]

Ağrı'da soğuk geçen kış mevsimi öncesi şehir mezarlıklarında 200'e yakın mezar kazılarak hazır hale getirildi.

Ağrı'da soğuk geçen kış mevsimi öncesi şehir mezarlıklarında 200'e yakın mezar kazılarak hazır hale getirildi.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceyi gördüğü Ağrı'da 200'e yakın mezar kazıldı. Kentte soğuk geçen kış mevsimi öncesi Ağrı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Mezarlıklar Amirliği ekiplerince, iş makinalarının yardımıyla 200'e yakın mezar kazılarak hazır hale getirildi. Ağrı Belediyesi Şehir Mezarlığı Amiri Ali Asker Bozan, vatandaşların soğuk kış günlerinde mağduriyet yaşamamaları için bu mezarları şimdiden hazır hale getirdiklerini söyledi.

"150-200 mezara yakın mezar kazdık"

Kış mevsiminde mezar kazmanın çok zor olduğunu belirten Ağrı Belediyesi Şehir Mezarlığı Amiri Ali Asker Bozan, "Kış mevsiminden dolayı Ağrı Şehir Mezarlığımızda ve diğer mezarlıklarımızda 150-200 mezara yakın mezar kazdık. Kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı Ağrı'da soğuk havalarda vatandaşlarımızın mezar kazma işlemleriyle uğraşmaması için şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Buradaki personelimizle birlikte cenazenin yıkanmasından tutun, kefenlemesine, defin işlemlerinin yapılmasına ve mezarların eşilmesine kadar her şeyi Ağrı Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz" dedi.

"Bu çalışmalarımızdan dolayı insanlarımızın dualarını alıyoruz"

Yaptıkları çalışmalardan dolayı vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Bozan, "Halkımıza bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın acısını hafifletmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan dolayı insanlarımızın dualarını alıyoruz. Bir psikolog gibi davranıyoruz ve bütün vatandaşlarımız bu çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti dile getirerek mezarlıktan ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı
Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı

Şehir Mezarlığı, Ali Asker, Mezar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kış öncesi 200'e yakın mezar kazıldı - Son Dakika


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