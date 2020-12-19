Kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

AĞRI - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasının ilk gününde, Ağrı'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında Ağrı'nın Cadde ve meydanları boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile uygulamaya konulan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olan çalışanların dışında tüm Ağrılı vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamaların olmadığı dönemde insan yoğunluğunun yaşandığı Ağrı'nın en işlek cadde ve sokaklarında ise sessizlik olduğu görüldü.