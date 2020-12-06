Kısıtlamalar sonrası cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika

Kısıtlamalar sonrası cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

AĞRI - Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken Ağrı'da kısıtlamanın 2'nci gününde sessizliğin hakim olduğu cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı.

Ağrı'da yasak öncesi trafik ve insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda hafta sonu yasağının uygulanmaya başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Yasakların 2'nci gününde özellikle insan yoğunluğunun yaşandığı alanların sokak hayvanları tarafından mesken edildiği gözlerden kaçmadı. İnsanlar tarafından beslenmeye alışan sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlansalar da cadde ve sokaklarda özgürce dolaştıkları görüldü.

"Cadde ve sokaklar bizim sokak hayvanlarımıza kaldı"

Yasaklar nedeniyle acıkan sokak hayvanlarını Ağrı esnafı olarak doyurmaya çalıştıklarını kaydeden fırıncı Samet Balık, "İçerisinde bulunduğumuz pandemiden dolayı hafta sonu yasakları uygulanmaya başlandı. Bu yasaklar nedeniyle sokak hayvanları bazen aç kalabiliyor. Biz de Ağrı esnafları olarak aç kalan sokak hayvanlarını yasaklar öncesi doyurduğumuz gibi yasaklar döneminde de doyurmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da sokakların boşalması hayvanlar için iyi oldu. Cadde ve sokaklar bizim sokak hayvanlarımıza kaldı. Onlar da bu cadde ve sokaklarda özgür bir şekilde dolaşabiliyorlar" dedi.