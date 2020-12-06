Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika

Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

06.12.2020 18:01
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi, System.String[]

AĞRI'DA, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

AĞRI'DA, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Çocukları da verdikleri hediyelerle sevindirdi.

Tüm yurtta iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte özellikle evlerinde yalnız yaşayanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret eden Kızılay Ağrı Şubesi  gönüllüleri, hayırseverlerden temin ettikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Kızılay gönüllüleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştıran Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, pandemiden dolayı ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kızılay Ağrı Şubesi olarak ilk günden itibaren Ağrı'da tek başına yaşayan yaşlı, engelli veya kimsesi olmayan vatandaşların gıda kolisi, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek, su benzeri malzemeleri ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Tatlı, "Bu tür kısıtlamalarda ihtiyaç sahibi ailelerimiz zorlanıyor. Temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında zorluk çekiyorlar. Ağrı merkez ve bağlı köylerde bu şekilde olan vatandaşlarımıza hayırseverlerden temin ettiğimiz yardımları ulaştırdık. Çalışmalarımızı, pandemi dönemi devam ettikçe bu şekilde sürdüreceğiz . Kızılay olarak, günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bunun yanında temel gıda desteğinde de bulunacağız" dedi


Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika


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