Mezarların üzerinde bulunan yabani otları temizleyen gönüllüler, bazı mezarlı da onardı.

Ellerine aldıkları poşetlerle mezarlıkta çevre temizliği yapan gönüllüler, yazıları silinen bazı mezarlarda da onarım çalışması başlattı.

Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesinde Fatih Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığını ziyaret etti.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri mezarlıkta çevre temizliği yaparak bazı mezarlıkları onardı.

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Kızılay gönüllüleri mezarları onarıp çevre temizliği yaptı - Son Dakika

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