Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden "en güçlü kadın" temalı etkinlik - Son Dakika
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Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden "en güçlü kadın" temalı etkinlik

08.03.2022 15:29
Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden "en güçlü kadın" temalı etkinlik

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "en güçlü kadın" temalı etkinlik düzenledi.

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "en güçlü kadın" temalı etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kentin farklı bölgelerinde kadınlarla röportaj yaparak onlara, "Dünyanın en güçlü kadını hakkında bilginiz var mı, nasıl olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

Gönüllüler, ardından "Dünyanın en güçlü kadınını görmek ister misiniz, şimdi arkanızda desem" sözü üzerine arkalarına dönen kadınlar, kendilerini aynada görünce şaşkınlık yaşadı.

Gönüllüler, bu şekilde 30'a yakın kadınla görüşüp hem günün kutladı hem de karanfil verdi.

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Dünya Kadınlar Günü, Kızılay, Mart, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden 'en güçlü kadın' temalı etkinlik - Son Dakika


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