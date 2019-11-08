Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Kızılay Kan Alma Birimi" törenle açıldı
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Kızılay Kan Alma Birimi' törenle açıldı

Ağrı'da "Kızılay Kan Alma Birimi" törenle açıldı

6 saat önce

Ağrı'da Kan Alma Birimi törenle hizmete girdi.

Ağrı'da

Ağrı'da Kan Alma Birimi törenle hizmete girdi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesinde hizmete giren birimin açılışında, İl Müftüsü Tandoğan Topçu dua etti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının yurt içinin yanı sıra yurt dışında da mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu söyledi.

Kan Alma Biriminin Ağrı'da kan ihtiyacını hızlı şekilde gidereceğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Kan Alma Birimi diğer yerlerde de ihtiyacı olan yerlere de hizmet verir diye düşünüyorum. Kızılay nereden kan alacağını biliyor. Ağrılıların fedakar olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla buradan bol ve temiz kan alacağınızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim insanımız fedakardır.Burada inşallah herkesin ihtiyacını karşılayacak kaliteli kanın ihtiyaç sahiplerine gideceği temennisiyle bu tesisin hem ilimize hemde ihtiyaç sahibi herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da Kızılay'ın herkesin yardımına koştuğunu belirterek, "Kızılay, bütün İslam alemi başta olmak üzere her yerde herkesin yardımına koşan bir kurumdur. Ağrı'da hazır anjiyo ve yoğun bakım ünitesi açılmışken canlı kan alma merkezi olması lazım." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından, Elban, Sayan ve Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ile beraberindekiler, Kan Alam Birimini gezdi.

Program, vatandaşlara irmik helvası dağıtımıyla son buldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve kurum amirleri katıldı.

Kızılay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Kızılay Kan Alma Birimi" törenle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]