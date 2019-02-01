Ağrı'da Kobi Geliştirme Merkezi Kuruldu

Ağrı Valiliği İl Özel idaresi tarafından KOBİ Geliştirme Merkezi kuruldu.

Ağrı Valiliği İl Özel idaresi tarafından KOBİ Geliştirme Merkezi kuruldu.



Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İlimizin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacak olan ve 6 fabrika binasından oluşan KOBİ Geliştirme Merkezinin tamamlanan ilk etabı KOBİ adayı olacak üreticilerimize teslim edilmiştir. KOBİ Geliştirme Merkezinde İki adet Trapez Saç Üretimi, iki adet Mutfak, Mobilya, Okul Sırası ve Baza Üretimi, Ayakkabı Üretimi ve Asansör üretimi yapılacaktır.



KOBİ Geliştirme Merkezinin 10 yeni işyerimden oluşan ikinci etabının ihalesi yapılmıştır. Mart ayında inşaata başlanıp, Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Haziran ayında tamamlanacak olan işyerleri 10 yeni KOBİ adayına teslim edilecektir.



KOBİ Geliştirme Merkezi hakkında konuşan Vali Elban," Bu proje ile ilimizdeki üreticiler bina ve arsa gibi maliyetlere katlanmadan, işlerini geliştirebileceklerdir. KOBİ Geliştirme Merkezinin ilk aşamasında il geneli ve civar illere, ikinci aşamasında bölge illere üretim ve satış yapabilecek KOBİ'ler ortaya çıkacaktır. Böylelikle Ağrı yeni KOBİ'leriyle birlikte çok farklı sektörlerde üretim gerçekleştirecektir. Üreten ve gelişen bir Ağrı için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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