Ağrı'da kolunu inciten çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı bulunan mezrada düşerek kolunu inciten çocuğun hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu.

Süleymankümbet köyüne bağlı Aşağı Yurt mezrasında yaşayan 15 yaşındaki Baran Akpolat, evde oyun oynadığı sırada düşüp kolunu ve bileğini incitti.

Çocuklarını, yolun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen aile, sağlık ekiplerinden destek istedi.

Bölgeye sevk edilen biri paletli 2 ambulans, yolun ulaşıma açık olduğu Süleymankümbet ve Karakazan köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına geldi.

Buradan 12 kilometrelik yolu paletli ambulansla giden ekipler, 2 metreyi bulan karda, yoğun tipiye rağmen mezraya ulaştı.

Evde ilk müdahalesi yapılan çocuk, yolun açık olduğu kısımda bekleyen diğer ambulansa nakledildi.

Çocuk, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.