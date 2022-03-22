AĞRI'DA KOLUNU İNCİTEN ÇOCUK PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI-- - Son Dakika
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AĞRI'DA KOLUNU İNCİTEN ÇOCUK PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

22.03.2022 18:22

AĞRI'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Aşağıyurt mezrasında düşerek kolunu inciten Baran Akbulut'un (15) hastaneye ulaştırılması için 112 acil sağlık ekipleri seferber oldu.

AĞRI'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Aşağıyurt mezrasında düşerek kolunu inciten Baran Akbulut'un (15) hastaneye ulaştırılması için 112 acil sağlık ekipleri seferber oldu. Köye giden paletli ambulans, Akbulut'u evinden alarak hastaneye götürdü.

İl merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Hamur ilçesine bağlı Süleymankümbet köyünün Aşağıyurt mezrasında yaşayan Baran Akpolat, evde kardeşleri ile oyun oynadığı sırada düşüp kolunu incitti. Çocuklarını, yolun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen aile, 112 acil çağrı merkezini arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çağrı üzerine biri paletli 2 ambulansla köye doğru yola çıkan ekipler, yolun ulaşıma açık olduğu Süleymankümbet ve Karakazan köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına geldi. Buradan 12 kilometrelik yolu paletli ambulansla giden ekipler, 2 metreyi bulan karda, yoğun tipiye rağmen mezraya ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan çocuk, yolun açık olduğu kısımda bekleyen diğer ambulansa nakledildi.

Çocuk, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla Hamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AĞRI'DA KOLUNU İNCİTEN ÇOCUK PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--
AĞRI'DA KOLUNU İNCİTEN ÇOCUK PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--
AĞRI'DA KOLUNU İNCİTEN ÇOCUK PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

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Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu

Baran Akbulut, 112 Acil, Çocuk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA KOLUNU İNCİTEN ÇOCUK PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI-- - Son Dakika


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