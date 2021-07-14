Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu

Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü'nde gerçekleşen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Pandemi nedeniyle uzun süredir sahneye çıkamayan Mustafa Ceceli ise konserde unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

PEŞ PEŞE KÜRTÇE ŞARKILAR OKUDU

Sevilen hitlerini seslendiren Ceceli, repertuarında ilk kez Kürtçe şarkılara da yer verdi. Ceceli'nin "Rındamın", "Dilber", "Hurik Hurik" adlı Kürtçe şarkılardaki performansı hayranlarından tam not aldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte şarkı söyleyen Ceceli, bir ara dinleyicilerden zılgıt çekerek kendisine destek olmalarını istedi.