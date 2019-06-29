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Ağrı'da korkutan yangın

34 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıcay ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın ilçede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

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Ağrı'nın Taşlıcay ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın ilçede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Taşlıçay Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken beyaz eşya dükkanının çatısında maddi hasar oluştu.

İşletmenin yan tarafında bulunan ekmek fırını bacasından yangının kaynaklandığını belirten işletme sahibi Hacı Şahin Yıldırım, "İtfaiye ve ilçe halkının destekleriyle yangın kontrol edildi, herkese teşekkür ederim" dedi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
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