Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 17:36

Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "acil kullanım onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ağrı'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

AĞRI - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "acil kullanım onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ağrı'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Ağrı'ya gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde başlayan aşılamada randevu alan sağlık çalışanları sırayla önceden belirlenen aşı uygulama odalarına gelerek aşı oldular.

CoronaVac aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cengiz Kazdal, korona virüs aşısıyla beraber salgının daha fazla kontrol altına alınabileceğini söyleyerek, "Bütün arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Olabildiği kadar, imkanlarımızı genişleterek, hastanemizdeki yoğun bakım imkanlarını ve servis yataklarının bir kısmını pandemi için ayırarak planlamalarımızı bakanlığımızın bize önerdiği şekilde yaptık. Aşılamayla beraber pandemiyi daha fazla kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Öncelik sağlık çalışanlarımıza tanındı aşılamada. İlimize gelen aşıları bugün itibari ile yapmaya başladık. Sağlık çalışanlarımız randevu aldıkları takdirde gelip rahatlıkla aşılarını olabiliyorlar. Bütün çalışanlarımızı ve daha sonrasında da sırası geldiği zaman bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. İçleri rahat bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. Gerekli önlemlerin hepsini alındığını, hastanemizde gerekli tedavilerin hepsinin yapılacağını bilmelerini istiyoruz." İfadelerine yer verdi.

Korona virüs aşısı için 12 poliklinik oluşturulduğunu ve günlük bin 100 tane randevu oluşturabileceklerini söyleyen Başhekim Op. Dr. Cengiz Kazdal, "12 tane aşı polikliniği oluşturduk. Yaklaşık dört hekim arkadaşımız ve altı hemşire arkadaşımız alanda olacak. Sayının yoğunluğuna göre pandemi kurallarını engellemeyecek şekilde arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Günlük 16 saat boyunca bin 100 hastaya kadar randevu oluşturabileceğiz." şeklinde konuştu.

Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Koronavirüs, Türkiye, İlaç, Ağrı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağrı'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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