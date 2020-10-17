Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor

17.10.2020 20:49
Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor, System.String[]

Ağrı'da korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler düzenli olarak devam ediyor.

Ağrı'da korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler düzenli olarak devam ediyor.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Ağrı Valiliğine bağlı ekipler tarafından düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. 250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde bir günde bin 107 iş yeri denetlendi. Ekipler tarafından cadde ve sokaklarda kurallara uymayan vatandaşlara da uyarılar yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri de 127 ticari taksi ve 182 toplu ulaşım aracında denetleme yaparak salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada 296 personelin katılımıyla pozitif ve temaslı kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde karantina ihlaline uymayan bir kişiye para cezası kesildiği belirtildi. - AĞRI

Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor
Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor
Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor
Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor
Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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