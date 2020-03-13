Ağrı'da korona virüse karşı "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması Toplantısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da korona virüse karşı 'Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması Toplantısı' - Son Dakika

Ağrı'da korona virüse karşı "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması Toplantısı"

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik korona virüse karşı "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması Toplantısı" düzenlendi.

Ağrı'da korona virüse karşı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik korona virüse karşı "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması Toplantısı" düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürü İsmet Mızrak, İş Güvenliği Uzmanı Yakup Zariç İl Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Emrah Karakal ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç,"Bakanlığımız ve ilimizde daha önceden aldığımız tedbirler doğrultusunda, okullarımızın temizliği ve hijyeni için eğitim sonrası herkes kendi okulunda gerekli çalışmaları yapmasi gerekmektedir. Tuvalet, kapı kolu,masa, sıra, ortak alanların ve tüm yüzeylerin gerekli dezenfektan ürünleri ile hızlı bir şekilde dezenfekte edilmesi ve bu konuda öğrenci, öğretmen ve velilerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir"dedi.


İş Güvenliği Uzmanı Yakup Zariç ise, korona virüs karşı önlemler hakkında bilgiler verirken, İl Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Emrah Karakal da, dezenfektan ürünler ile ilgi açıklamada bulundu. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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