Ağrı'da Korona virüse yönelik sıkı denetimler devam ediyor - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, korona virüsle daha etkin mücadele etme amacıyla işletmeleri gezerek korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında, Ağrı'da Vali Dr. Osman Varol'un da katıldığı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Eski Van Caddesi'nde bulunan işletmeleri gezerek, korona virüs denetimleri gerçekleştiren Vali Varol, işletme sahipleri ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetim gerçekleştirmek için girdiği dükkanlardaki işletme sahiplerine gelen müşterileri uyarma noktasında büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Vali Varol, işletmelerde maske ve dezenfektan bulundurmaları konusuna vurgu yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların kurallara büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

"Bu denetimlerin cezalandırma gibi bir amacı yoktur"

Yapılan korona virüs denetimlerinin amacının vatandaşları bilinçlendirmeye ve başarı ile yürütülmüş bir sürecin yine başarıyla devam etmesine yönelik olduğunu söyleyen Vali Varol, "Özellikle pandemi sürecinde son dönemde mücadelemizin temposunu arttırmak adına yaptığımız genel denetimlerden birini bugün gerçekleştirdik. Bugün hem ülkemizin tamamında hem de ilimizde ve ilçelerimizde tüm idareci arkadaşlarımız sahadalar. Oluşturduğumuz denetim ekipleri ile birlikte sahada alınan tedbirlerin ve bu tedbirlerin hangi oranda uygulandığını hep birlikte denetliyoruz. Bu denetlemelerin birincil amacı öncelikle vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturarak tedbirlere uyumaya davet etmektir. Bu denetimlerin cezalandırma veya vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarma gibi bir amacı yoktur. Tamamen bu konudaki hassasiyetimizi hatırlatmak, pandemi ile ilgili tehlikenin hala geçmediğini özellikle vatandaşlarımıza bildirmek ve biraz daha tedbirli davranmaları gerektiği noktasında onların dikkatini çekmek amacıyla bu denetimler yapıyoruz. Bu denetimleri normalde de her gün belirli saatlerde vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlarda, lokantalarda, restoranlarda ve düğün salonlarında gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunların tamamı vatandaşlarımızın sağlığı için. Dediğim gibi pandemi ile ilgili tehlike henüz geçmiş değil" açıklamalarında bulundu. - AĞRI