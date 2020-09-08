Ağrı'da koronavirüs denetimlerinde kuralları ihlal edenler affedilmedi - Son Dakika

Ağrı'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada 275 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 415 iş yerinin denetlendiği bildirildi.

Açıklamanın devamında Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de71 ticari taksiyi denetleyerek salgınla ilgili taksicilere ve yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 255 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI