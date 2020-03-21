Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika
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Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor

6 saat önce

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyorAĞRI'da koronavirüse yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor

AĞRI'da koronavirüse yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor. Koronavirüs (Covid-19) 'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar itfaiye araçlarıyla yıkanarak temizleniyor.

Gece yarısı dezenfekte çalışmalarını denetlemek için sahaya inen Başkan Sayan, Cumhuriyet Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personele yardım etti. Koronavirüs'ün dünyaya musallat olan bir bela olduğunu söyleyen Başkan Sayan, 'Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her tarafı temizlemeye çalışıyoruz, dezenfekte ve temizlik konusunda olsun, bunları yapmak zorundayız. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün bakanlarımız ayakta. Ülkemizin daha az zararla bu olayı atlatması için uğraşıyorlar. Bizde yerelde kendi gücümüz oranında çalışıyoruz. Gecede olsa hangi saatte olursa olsun halkın sağlığı bizim için önemli, ülkemizin geleceği bizim için önemli. Bende arkadaşlarımla, bir belediye çalışanı olarak çalışıyorum, Başkan olmam çok önemli değil. İnşallah en kısa zamanda dünyada ülkemizde bu beladan kurtulur" diye konuştu.

Kent merkezinde bir çok yere dezenfekte istasyonları kurduklarını belirten Başkan Sayan, gerekli önlemleri alarak 18 mahallede kriz merkezi oluşturarak riski en alt seviyeye indirdiklerini ifade etti.

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:27 Kaynak: DHA

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