Ağrı'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
6 saat önce
Ağrı'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerini broşürlerle bilgilendirdi.
Ağrı'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerini broşürlerle bilgilendirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge çerçevesinde, üzerinde salgına karşı alınması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler ildeki esnafa dağıtıldı.
Broşürlerde, salgına karşı uygulanması gereken koruyucu tedbirler ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken konular yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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