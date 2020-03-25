Ağrı'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Broşürlerde, salgına karşı uygulanması gereken koruyucu tedbirler ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken konular yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge çerçevesinde, üzerinde salgına karşı alınması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler ildeki esnafa dağıtıldı.

Ağrı 'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerini broşürlerle bilgilendirdi.

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