Ağrı'da korsan taksicilere ceza - Son Dakika

Ağrı'da korsan taksicilere ceza
6 saat önce
Ağrı'da korsan taksicilik yapan 5 kişiye para cezası verildi ve şahıslar 60 gün süre ile trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Ağrı'da korsan taksicilik yapan 5 kişiye para cezası verildi ve şahıslar 60 gün süre ile trafikten men edildi.
Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde toplamda 5 araca Trafik İdari Para Cezası düzenlenmiş ve taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan bu araçlar 60 gün süre ile trafikten men edilmiştir. Korsan Taşımacılık ile mücadelemiz devam edecektir" denildi. - AĞRI
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