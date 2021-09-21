Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara bulundu - Son Dakika

Kovalamaca sonucu Başçavuş köyü yakınlarında durdurulan araçtaki aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2500 karton sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ağrı 'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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