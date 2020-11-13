Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında restoran, cami, kıraathane, market, nikah salonu, kuaför, çay bahçesi ve konaklama yeri gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 676 noktada denetim yapıldı.

Taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetleyen ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik çalışmalarda, karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.