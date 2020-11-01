Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 2 kişiye para cezası - Son Dakika

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında kafe, restoran, nikah salonu, çay bahçesi, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 488 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.