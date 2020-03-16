Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar 2 hafta ertelendi - Son Dakika

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Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar 2 hafta ertelendi
6 saat önce
Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelindeki tüm duruşmalar 2 hafta süreyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelindeki tüm duruşmalar 2 hafta süreyle ertelendi.
Alınan bilgiye göre, yurt genelindeki Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tavsiye kararı üzerine kent genelindeki tüm mahkemelerin duruşmalarının iki hafta süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.
Bunun dışındaki acil ve ivedi işlerin görülmesine ise devam edileceği belirtilerek, ildeki adliyelerde tüm tedbirlerin en üst seviyede alındığı kaydedildi.
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