Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kafelerde buluşan 28 kişiye ceza - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayarak 2 kafede bir araya gelen 28 kişiye toplam 34 bin 200 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 kafede sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal ederek vakit geçiren kişilerin olduğu belirlendi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan kafe sahipleriyle birlikte 28 kişiye toplamda 34 bin 200 lira ceza uyguladı