Ağrı'da köy çocukları Beşiktaş'ın gönderdiği formalarla sevindi - Son Dakika

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kırsalda yaşayan çocuklara Beşiktaş Kulübü'nün gönderdiği formaları dağıttı.

Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindekiler, Kalender köyünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Gönüllüler, oyunlar oynadıkları çocuklara çikolata ikram edip spor ayakkabı hediye etti.

Beşiktaş'ın gönderdiği siyah-beyazlı formaları da çocuklara dağıtan gönüllüler, miniklerle futbol maçı yaptı.

Köy çocukları aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.