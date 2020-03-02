Ağrı'da köy okuluna kütüphane açıldı - Son Dakika
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Ağrı'da köy okuluna kütüphane açıldı

6 saat önce

Ağrı'nın Yazılı Köyü İlköğretim Okulunda Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilay ve Gençlik Merkezinin katkılarıyla yapılan kütüphane hizmete girdi.

Ağrı'da köy okuluna kütüphane açıldı, System.String[]

Ağrı'nın Yazılı Köyü İlköğretim Okulunda Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilay ve Gençlik Merkezinin katkılarıyla yapılan kütüphane hizmete girdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Okan ve Cumhuriyet Savcısı Enes Ünal, köy okulunu ziyaret ederek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Turgut ve beraberindekiler, bir süre öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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