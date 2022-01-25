Köyde yaşayan çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da başlatılan kampanya kapsamında toplanan mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri köyde yaşayan çocuklara hediye edildi.

Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü personeli Lütfi Yiğit, kış mevsiminin zor geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyündeki öğrencileri sevindirmek için çalışma başlattı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerden bot desteği alan Yiğit, ülkenin farklı bölgelerinden hayırseverlerin de yardımıyla mont, spor ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile köy okulunu ziyaret eden Yiğit, öğrencilere pizza ve yaş pasta ikram ettikten sonra kışlık kıyafetlerini hediye etti.

Büyük mutluluk yaşayan öğrencilere müzik dinletisi de sunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Kökrek, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin ilk günlerinde öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin hediyelerle çok mutlu olduğunu ifade eden Kökrek, "Hayırsever bir mimar arkadaşımızın çalışmaları kapsamında okulumuzda öğrencilerle bir araya geldik. Öğrencilere karne hediyesi oldu. Hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kampanyayı düzenleyen Lütfi Yiğit ise çocukları mutlu etmenin en büyük amaçları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Son bir yılda 61 köy okuluna gittik. Bugünle beraber toplam 2020 öğrenciye çeşitli yardımları ulaştırdık. İnşallah güzel insanlarla daha çok öğrenciye ulaşacağız. Çocukların ihtiyacı olan ne varsa onları hediye ettik. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceleri gördüğü bu bölgede, öğrencilerin yaşadığı sevinç içimizi ısıtıyor. Hedefimizde 20 köy okulu daha var ve inşallah o öğrencilere de ulaşacağız."

Belediye Başkanı Taşdemir de hayırseverlere teşekkür etti.