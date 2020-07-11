Ağrı'da köyler sele teslim - Son Dakika

Ağrı'da köyler sele teslim

Ağrı'da köyler sele teslim Ağrı'da iki gündür etkili olan sağanak yağış şehir merkezi ve bağlı birçok köyde sel baskınlarına neden oldu.

Ağrı'da köyler sele teslim

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AĞRI - Ağrı'da iki gündür etkili olan sağanak yağış şehir merkezi ve bağlı birçok köyde sel baskınlarına neden oldu.

Kent genelinde iki gündür etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte dere ve akarsular taştı. Meydana gelen sel felaketinde merkeze bağlı birçok köyde ev ve tarım arazisi zarar görürken çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi edinildi.

Öte yandan Ağrı Millet Bahçesinden geçen Taşlıçay Deresindeki taşkın da korkuttu.

Kentte meydana gelen sel felaketi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD, 112 ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipler, felaketin etkili olduğu noktalarda çalışma başlattı.

Ağrı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağrı'da köyler sele teslim - Son Dakika
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