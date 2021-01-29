Ağrı'da köylülerden hayvancılığa "badminton" arası - Son Dakika

Ağrı'da köylülerden hayvancılığa "badminton" arası

29.01.2021 11:35
Ağrı'da köylülerden hayvancılığa

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü "Köy Halk Badminton" projesi, Ağrı'da hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü "Köy Halk Badminton" projesi, Ağrı'da hayata geçirildi.

Proje kapsamında Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyüne giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, buradaki karla kaplı okul bahçesinde kömür tozu kullanarak mini bir badminton sahası oluşturdu.

Daha sonra köy muhtarı aracılığıyla bahçeye davet edilip, raket, forma ve top hediye edilen köy halkı, badmintonla ilk kez tanışmanın ve maç yapmanın heyecanını yaşadı.

Köylülerin mücadelesi renkli geçti

Bölgede zorlu geçen kış mevsimi nedeniyle gün boyu tek geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenen besiciler, bu yoğun işlerine badminton maçıyla ara verip, doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine, başlatılan projenin özellikle köylerde yapılmasının çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Vatandaşların ve kendilerinin etkinlikte çok eğlendiğini ifade eden Budak, "Badminton sporunu kadın, erkek fark etmeksizin köydeki vatandaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız her bireye spor yaptırmak. Etkinliklerimizi bu yönde yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Köy muhtarıyla maç yaptık ve bizi yendi. Kızlarla da maç yaptık. Hava soğuk olmasına rağmen halkın büyük bir ilgisi var." diye konuştu.

Muhtar Güney: "Hodri meydan! Herkesle maç yapmaya hazırız"

Köy muhtarı İlhan Güney, etkinliği düzenleyenlere teşekkür edip, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce hiç badminton oynamadıklarını anlatan Güney, "Bu kış vaktinde, soğuk havada gelip bize karın üzerinde badminton sahası yapıp, malzeme bıraktılar. Maçı ben kazandım. Müdür de gelse maçı ben kazanırım, amir de gelse ben kazanırım. Hodri meydan! İsterse Erzurum'dan da gelsinler. Herkesle maç yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Köy kadınlarından Derya Güney ise ilk defa tanıştıkları bu sporu yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi.

Maçta erkekleri zorladıklarını aktaran Güney, "Bölgede şu an kar olduğu için, yazın profesyonel bir saha istiyoruz. Bu sporu iyi öğrenmek ve gençlerin gelişmesi adına saha ve ekipman istiyoruz." şeklinde konuştu.

Badminton, Taşlıçay, Türkiye, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ağrı'da köylülerden hayvancılığa 'badminton' arası - Son Dakika Spor


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