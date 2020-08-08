Ağrı'da kuaföre giden gelin, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, düğün hazırlıkları için kuaföre giden çiftin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu gelin hayatını kaybetti, damat ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Bugün yapacakları düğüne hazırlanmak için kuaföre giden gelin Gülten Kutluay (19) ve damat Bülent Tanay'ın içinde bulunduğu Serkan Tanay yönetimindeki 34 VZ 4129 plakalı kamyonet, Karaağaç köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, gelin Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan damat Tanay ile sürücü Serkan Tanay (25) ve araçta bulunan Sevim Yamak (12) yaralandı.
Köylüler tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.