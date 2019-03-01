Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Yapıldı

Ağrı'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Yapıldı

54 dakika önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.

Ağrı'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Yapıldı, System.String[]
Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı. Ağrı 2500 seyirci kapasiteli Spor Salonu'nda organize edilen halk oyunları yarışmasına 4 kategoride 7 ekip birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi.

2500 kişilik Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde İl genelinde 7 ekibin mücadele ettiği Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışlarını; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Halk oyunları temsilcisi Edip Erdoğan, Halk oyunları federasyonu il hakem temsilcisi Necip Çiçek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Hüseyin Gülerini ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışları sonunda dereceye giren ekiplerin kupalarını; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Halk oyunları temsilcisi Edip Erdoğan, Halk oyunları federasyonu il hakem temsilcisi Necip Çiçek ve halk oyunları temsilcileri tarafından takdim edildi.

Halk Oyunları İl Birinciliği Sonuçları

Minikler Kategorisi/ 1.Atletik Spor Kulübü

Yıldızlar Kategorisi/ 1. Karaköse Sanat Kulübü

Gençler Kategorisi/ 1.Addos Spor Kulübü

Büyükler Kategorisi/ 1. Karaköse Sanat Kulübü/ 2. Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:19 Kaynak: İHA

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