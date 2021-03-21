Ağrı'da kundaklanan araçlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ağrı'da 2 aracın kundaklanması olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Mahallesi'nde dün kamyonet ile minibüsün kundaklanması olaylarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, yakılan araçların yanına bırakılan bir notun yazıldığı kalem ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede ise araçların yakıldığı anda çekilen görüntülerin terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir internet sitesine servis edildiği tespit edildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'sinin işlemleri devam ediyor.

Fatih Mahallesi'nde dün park halindeki Abbas Güngör'e ait minibüs ile kardeşi İsmail Güngör'ün kullandığı toptancı şirketine ait kamyonetin kundaklandığı iddia edilmişti.