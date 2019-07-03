Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kur'an Kursu'na dönüştürülen eski bina hizmete açıldı
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Ağrı'da Kur'an Kursu'na dönüştürülen eski bina hizmete açıldı

1 saat önce

Ağrı'da İl Müftülüğüne tahsis edilen eski bina, yapılan onarımın ardından Kur'an Kursu olarak hizmete açıldı.

Ağrı'da Kur'an Kursu'na dönüştürülen eski bina hizmete açıldı, System.String[]
Ağrı'da İl Müftülüğüne tahsis edilen eski bina, yapılan onarımın ardından Kur'an Kursu olarak hizmete açıldı.
Abide Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte seferberlik binası olarak kullanılan eski bina, müftülük ile hayırsever vatandaşlarca onarıldı.
Bakım ve onarım çalışması sonrasında 4-6 yaş grubundaki çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için Zeki Aydemir Kur'an Kursu ismi verilen bina, düzenlenen törenle hizmete girdi.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul açılış kurdelesini kesti.
Kur'an Kursu hakkında Topçu'dan bilgi alan Elban, Sayan ile kursta eğitim alan çocukları sınıflarında ziyaret etti.
Çocuklarla sohbet eden Elban ve Sayan, Kur'an Kursu'nda bir süre incelemelerde bulunup ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:54 Kaynak: AA
Ağrı, Güncel
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