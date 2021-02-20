Ağrı'da kurulacak 33 jeotermal sera ile istihdam ve üretime katkıda bulunulacak

Ağrı'da Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 33 sera ile üretim ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, atıl durumda bulunan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısının güçlendirileceği belirtildi.

Buraya kurulacak 33 sera ile ilçenin üretim üssü haline geleceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyadin ilçemizde, jeotermal kaynaklar kullanılarak domates üretimi gerçekleştirilen ve mevcut durumda var olan 2 seraya, Davut köyü mevkisinde 1297 dekar alana kurulacak olan 33 sera eklenecektir. 860 dekar alana sera, geri kalanına ise sanayi, atık yönetim alanları yapılacak. Projeyle birçok vatandaşımıza istihdam imkanı sağlanacak. 35 adet sera ile üretim miktarı artırılacak ve ilimiz adını tarımla duyuracaktır."