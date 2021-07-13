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Ağrı'da kurulan asfalt plenti, kentin yarım asırlık asfalt ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Ağrı'da kurulan asfalt plenti, kentin yarım asırlık asfalt ihtiyacını karşılayacak

13.07.2021 23:52
Ağrı'da kurulan asfalt plenti, kentin yarım asırlık asfalt ihtiyacını karşılayacak, System.String[]

Ağrı Belediyesi, saatte 340 ton sıcak asfalt üretme kapasitesine sahip olan asfalt plenti ile asfaltlanmayan yol bırakmayacak.

Ağrı Belediyesi, saatte 340 ton sıcak asfalt üretme kapasitesine sahip olan asfalt plenti ile asfaltlanmayan yol bırakmayacak.

Ağrı Belediyesince Ahmed-i Hani Havalimanı yolu üzerindeki bölgede kurulumu tamamlanan sıcak asfalt plenti için açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol burada yaptığı konuşmada, asfalt plentinin büyük bir proje olduğunu ve bunu hayata geçiren Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın önemli bir işe imza attığını söyledi. Asfalt plentinin kapasitesinin çok büyük olduğunu ve bunu hayata geçirmenin vizyon işi olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu kapasitede böyle modern bir asfalt tesisinin bugün burada kurulmuş olması Ağrılı hemşehrilerimizin, tüm ilçelerin ve belki de komşu illerimizin hizmetine sunulmuş olması Ağrı için bayram gibi kutlanılması gereken bir gündür. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu inanılmaz bir vizyondur. Bu size esneklik ve güç sağlayan bir konudur. Asfaltı parayla dışarıda yapabilirsiniz, bir yerlerden hibe alarak yaptırabilirsiniz ama böyle bir tesisiniz varsa ve Belediye Başkanımız aslında projeleri anlatırken belki unutarak bir şeyi belirtmeyi unuttular. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence sevdalı ve çok önemsediğini düşündüğüm Ağrı'mız için belediyemize verdiği asfalt ithali yetkisiyle beraber bu tesisi birleştirdiğinizde Ağrı'nın çok önemli bir stratejik güce de sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek çok önemli bir vizyon istiyor."

Asfalt plenti sayesinde istenilen zamanda istenilen miktarda sıcak asfalt üretilebileceğini vurgulayan Varol, bu şekilde hem belediye alanlarında hem de İl Özel İdaresi olarak köy yollarında kullanabileceklerini anlattı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise göreve geldiği günden bugüne belediye bünyesine ulaşım başta olmak üzere 124 araç kazandırdığını ifade etti. Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'de en büyük dördüncü asfalt plentinin kentte kurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz ile birlikte inşallah merkezde hiçbir yer asfaltsız kalmayacak. Bunun yanında yüzlerce köy yolu ve ilçelerimizin ana yollarını Sayın Valimizin desteğiyle İl Özel İdaresi'nden bütçe alarak asfaltlayacağız. Minnetsiz bir şekilde İl Özel İdaresi de kullanacak başka ilçe belediyeleri de kullanacak. Bu bizim için 50 yıllık bir yatırırımdır."

Asfalt plentini alırken çok zorluk çektiğini dile getiren Sayan, "Ben o fabrikanın önünde yattım. Ben asfalt plentinin kurulması için genel başkan yardımcılarını firmaya kefil yaptım. Kendi şahsi senetlerimizi verdim. Firmanın genel müdürü burada söylesin. Yeter ki Ağrı'ya asfalt plenti gelsin. Firma ihaleyi almasına rağmen teminatını yakıp 'Ben gelmek istemiyorum.' diyordu. Son anda firmayı ikna ettik. En sonunda başardık ve buraya dev bir tesis kurduk ve bütün Ağrı'ya hizmet edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrı'ya hem destek hem de büyük bir önem verdiğini ifade eden Sayan, "Her gittiğimizde bize büyük destekleri var. Başka insanlar belki çok duymayabilir, biz de çok dillendirmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımın Ağrı'ya özel bir ilgisi var. Kendisi de her anlamda bizi arıyor, kendisine bilgi veriyoruz. Dolayısıyla çok daha büyük projelerimiz var. Bunları başaracağız. Birlikte Ağrı'yı Türkiye ve doğunun parlayan en güzel şehri haline getireceğiz."

Program, kurban kesimi, havai fişek gösterisi ve ilk asfaltın yola dökülmesinin ardından sona erdi.

İstiklal Marşı, Savcı Sayan, Hani, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kurulan asfalt plenti, kentin yarım asırlık asfalt ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika


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