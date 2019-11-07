Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kütüphane açılışı
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Ağrı'da kütüphane açılışı

7 saat önce

Ağrı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, okul idarecileri ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

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Ağrı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, okul idarecileri ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret etti. İlk olarak öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Burada okul idarecileri ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Tekin, ardından beraberindekilerle kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür eden Tekin, daha sonra okulun bölümlerini gezdi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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