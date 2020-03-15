Ağrı'da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı - Son Dakika
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Ağrı'da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı

6 saat önce

Corona Virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ağrı'da İl Halk, İlçe ve Çocuk Kütüphaneleri 30 Mart 2020 tarihine kadar hizmetlerini durdurdu.

Ağrı'da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı, System.String[]

Corona Virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ağrı'da İl Halk, İlçe ve Çocuk Kütüphaneleri 30 Mart 2020 tarihine kadar hizmetlerini durdurdu.


Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan duyuruda, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
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