Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

10.06.2022 18:18

Ağrı'da kuyumcuda sahte altın bilezik bozdurmaya çalışırken kutu içindeki 5 tam altının çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ağrı'da kuyumcuda sahte altın bilezik bozdurmaya çalışırken kutu içindeki 5 tam altının çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuyumcuya giden M.G, bilezik bozdurup yerine tam altın almak istedi.

İş yeri sahibi Ş.P, bileziğin sahte olabileceğini düşünüp tarttıktan sonra karşılığı olan 5 tam altını kutu içinde tezgahın üzerine bıraktı.

İş yeri sahibinin bileziği yanına alarak test yapmak için yan dükkana gittiği esnada, şüpheli M.G içerisinde tam altınların bulunduğu kutuyu alarak cebine koydu.

Bir süre sonra tekrar iş yerine dönüp başka bir müşterisiyle ilgilenen iş yeri sahibi, yan kuyumcunun yaptığı test sonucunda bileziğin sahte olduğunu öğrendi.

Bunu duyan şüpheli M.G, iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

Zanlının peşinden koşup yakalayamayan iş yeri sahibi Ş.P, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen çok sayıdaki polis ekibi, zanlı M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazım Karabekir Mahallesi Naci Gökçe Lisesi önünde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı sivil polis ekiplerini gören zanlı, kaçmaya başladı.

Ekipler, kovalamaca sonucu yakaladıkları M.G'nin üst aramasında 5 tam altını buldu.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen M.G, savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 5 tam altın, polis ekiplerince iş yeri sahibi Ş.P'ye teslim edildi.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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