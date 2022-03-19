Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

19.03.2022 11:34
Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcuya giren maskeli hırsızın iş yeri sahibine yaptığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcuya giren maskeli hırsızın iş yeri sahibine yaptığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kuyumculuk yapan Kazım Aytaç'ın dükkanına yüzü maskeli bir kişi girdi. İş yerine giren maskeli şahıs, susturucu taktığı tabancasıyla Aytaç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, birçok yerinden yaralanan Kazım Aytaç, Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aytaç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. - AĞRI

Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı
Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Doğubeyazıt, Saldırı, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adam hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement