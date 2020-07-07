Ağrı'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fatih Mahallesi mezbaha yolunda bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir kişi su kuyusuna inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.


Yavru köpeğin kuyudan çıkarılma anı ekiplerce cep telefonuyla kaydedildi. - AĞRI

İtfaiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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